Посол США в Туркменистане завершила свою дипломатическую миссию

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Элизабет Руд, которая завершает свою дипломатическую деятельность в стране.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития туркменско-американского сотрудничества в последние годы. Было подчеркнуто, что важную роль в укреплении двусторонних отношений играют контакты и визиты на высшем и высоком уровнях. Собеседники обсудили текущее состояние взаимодействия между Туркменистаном и США, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение переговоров глава внешнеполитического ведомства поблагодарил посла за вклад в развитие партнерских отношений между двумя государствами и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Со своей стороны посол выразила искреннюю признательность руководству страны за поддержку и содействие, оказанные ей на протяжении всего периода дипломатической службы в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2026