Президент Сердар Бердымухамедов завершил визит в Грузию

Вывод двусторонних отношений на новый стратегический уровень, запуск мультимодального коридора «Каспийское море – Черное море» и реализация масштабных совместных проектов – таковы итоги государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Грузию. Визит главы туркменского государства совпал с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между странами, которые были оформлены 34 года назад.

Президент Туркменистана провел в Тбилиси переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, в ходе которых стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества и подписали пакет совместных документов. Стороны обсудили вопросы взаимодействия с учетом текущей ситуации и перспектив развития отношений. Сердар Бердымухамедов отметил необходимость продолжения регулярного диалога по политико-дипломатической линии, в том числе в рамках международных организаций, и высоко оценил итоги предыдущих визитов Кобахидзе в Туркменистан.

Одним из ключевых направлений переговоров стала транспортно-логистическая сфера. Помимо этого, стороны указали на перспективы развития отношений в сферах энергетики, связи, туризма, сельского хозяйства, текстильной промышленности и строительства. По завершении переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Практическим продолжением визита стал грузинско-туркменский бизнес-форум, который прошел в тбилисском выставочном центре «Expo Georgia» с участием президента Туркменистана и премьер-министра Грузии.

Обращаясь к бизнес-сообществу двух стран, Сердар Бердымухамедов выделил ключевые точки экономического роста Туркменистана, которые открывают огромные возможности для грузинских и европейских инвесторов.

В рамках бизнес-форума на развернулась масштабная выставка, демонстрирующая экспортные возможности Туркменистана. Свои павильоны здесь представили ведущие министерства страны, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, готовые предложить грузинским партнерам широкий спектр высококачественных товаров – от экологически чистой пищевой продукции до строительных материалов и электротехники.

© TURKMENISTAN.RU, 2026