Туркменская делегация приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту

Представительная делегация Туркменистана во главе с министром связи страны Хаджимыратом Худайгулыевым приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Шанхае и совещании высокого уровня по глобальному управлению ИИ. Форум проведен под девизом «ИИ: партнерство ради светлого будущего».

Шанхай в очередной раз стал центром притяжения мировой технологической мысли. Масштаб нынешней конференции превзошел показатели предыдущих лет: выставочная площадь составила более 100 тысяч квадратных метров, участие в форуме принимают свыше 1100 передовых компаний и порядка 1400 спикеров, ученых и государственных деятелей из разных стран мира. В церемонии открытия принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Участие туркменской делегации на уровне руководства профильного министерства расценивается как последовательный шаг в реализации государственной стратегии цифровизации.

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