Президент Туркменистана совершает государственный визит в Грузию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках первого государственного визита в Грузию провел переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили в формате "один на один". Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами.

Ключевыми темами встречи стали расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, отмечается в сообщении. Стороны подчеркнули заинтересованность в создании эффективного маршрута Каспийское море - Черное море, который свяжет Центральную Азию с европейскими рынками. В частности, обсуждались возможности интеграции потенциала Международного морского порта Туркменбаши и грузинского порта Поти. Стороны также уделили внимание вопросам диверсификации экспортных поставок туркменских энергоресурсов с использованием транзитных возможностей Грузии.

По итогам переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению межгосударственного партнерства, отвечающего долгосрочным целям внешнеполитических стратегий обеих стран.

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