Определена дата очередного заседания Народного совета Туркменистана

Президиум Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана принял постановление о созыве очередного заседания Халк Маслахаты, высшего представительного органа власти. Оно состоится 23 сентября 2026 года в Ашхабаде. Соответствующее постановление подписал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся в среду заседании президиума.

Согласно подписанному документу, местным халк маслахаты велаятов (областей), городов Ашхабад и Аркадаг предписано в срок до 1 сентября 2026 года представить в аппарат Халк Маслахаты списки выдвинутых представителей общественности, которые примут участие в работе государственного форума.

Вторым постановлением президиума создан организационный комитет по подготовке и проведению предстоящего заседания на высоком уровне. В этом году ключевой политический форум страны будет приурочен к знаменательной дате — грядущему 35-летию государственной независимости Туркменистана. Координировать подготовительную работу, а также оказывать организационно-методическое содействие велаятским, районным и городским халк маслахаты поручено аппарату Халк Маслахаты совместно с Меджлисом Туркменистана.

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