Туркменская делегация приняла участие в диалоге высокого уровня по теме политики и безопасности

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие в 13-м заседании диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности, прошедшем в Брюсселе.

В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности, перспективы дальнейшего взаимодействия между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Выступая на заседании, Ахмет Гурбанов подчеркнул, что для Туркменистана формат сотрудничества «Центральная Азия – Европейский союз» представляет значительный интерес как эффективный механизм объединения потенциала государств региона и Европейского союза в интересах устойчивого развития, расширения взаимосвязанности и укрепления региональной безопасности. Была подтверждена поддержка Туркменистаном дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом.

В этот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана со специальным посланником Европейского союза по Афганистану и начальником отдела по Афганистану и Пакистану Европейской службы внешних действий Жилем Бертраном. Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества по афганскому направлению. Туркменская сторона подтвердила приверженность продолжению оказания гуманитарной помощи афганскому народу, реализации транспортно-энергетических проектов с участием Афганистана и расширению практического взаимодействия с Европейским союзом в рамках действующих механизмов.

В рамках визита также состоялась встреча Ахмета Гурбанова с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Олафом Скугом. В ходе беседы были рассмотрены перспективные направления туркменско-европейского сотрудничества. Подчеркнуто значение сохранения регулярного политического диалога и выражена уверенность, что последовательное развитие партнерства будет способствовать реализации взаимовыгодных совместных проектов.

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