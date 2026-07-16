Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики принят в МИД Туркменистана

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

В ходе конструктивной беседы стороны с удовлетворением констатировали высокий уровень традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и ФРГ. Особое внимание стороны уделили углублению торгово-экономических связей. В данном контексте были рассмотрены перспективы внедрения передовых германских технологий в модернизацию промышленного сектора Туркменистана. Также рассмотрены возможности сотрудничества в сфере традиционной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии и рационального использования водных ресурсов.

Собеседники отметили высокий потенциал Туркменистана как ключевого логистического узла и выразили интерес к совместным проектам по развитию инфраструктуры. Стороны также наметили пути укрепления взаимодействия с финансовыми институтами Германии для поддержки совместных инвестиционных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему расширению диалога.

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