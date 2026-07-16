Туркменская делегация принимает участие в форуме ЭКОСОС

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в рамках политического форума высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) делегация Туркменистана принимает участие в мероприятиях, посвященных реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Делегация Туркменистана приняла участие в общих дебатах сегмента высокого уровня ЭКОСОС на тему «Достижение лучших результатов: ускорение неотложных и преобразующих действий для достижения ЦУР к 2030 году».

Выступая на форуме, глава туркменской делегации Перхат Ягшиев отметил, что развитие многопланового сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Подчеркивалось, что обеспечение мира, стабильности и безопасности рассматривается как необходимое условие для устойчивого развития и достижения Целей устойчивого развития.

В ходе выступления было отмечено, что Туркменистан последовательно реализует Повестку-2030 на национальном уровне. В настоящее время 85 процентов задач ЦУР интегрированы в национальные и отраслевые программы развития, утверждены 131 национальная задача и 175 показателей ЦУР.

Особое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, противодействия изменению климата и борьбе с опустыниванием. Подчеркивалось, что решение водных вопросов должно основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права с учетом интересов всех государств региона.

В рамках работы форума делегация Туркменистана также изучает международный опыт подготовки Добровольных национальных обзоров, который будет использован при подготовке третьего Добровольного национального обзора Туркменистана, запланированного к представлению в 2027 году.

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