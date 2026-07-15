Туркменская делегация провела в Джакарте ряд двусторонних встреч

В Джакарте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн.

В ходе встречи рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и АСЕАН. Подтверждена заинтересованность Туркменистана в дальнейшем расширении взаимодействия с ассоциацией по таким направлениям, как транспортная взаимосвязанность, энергетика, торговля, инвестиции, цифровая экономика, инновации, образование, наука, туризм и культурно-гуманитарные обмены.

Здесь также состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем министра торговли Республики Индонезия Дях Роро Эсти Видя Путри. Особое внимание стороны уделили расширению взаимодействия между торгово-промышленными палатами и бизнес-сообществами двух стран, организации совместных бизнес-форумов, торгово-экономических миссий и национальных выставок, а также развитию транспортно-логистических связей и совершенствованию договорно-правовой базы.

В продолжение программы визита состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Индонезия. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, индонезийскую – заместитель министра по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки Министерства иностранных дел Республики Индонезия Санто Дармосумарто.

В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития туркменско-индонезийских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также рассмотрели новые направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам активизации политических контактов, включая организацию взаимных визитов на различных уровнях, развитие межпарламентского сотрудничества и взаимодействия профильных ведомств.

По итогам состоявшихся встреч подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении туркменско-индонезийского сотрудничества и развитии партнерства между Туркменистаном и АСЕАН по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2026