Состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым. В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали высокую динамику развития туркменско-узбекских отношений. Было подчеркнуто, что мощный импульс двустороннему взаимодействию придают регулярные доверительные контакты на высшем государственном уровне. Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание практической реализации ранее достигнутых договоренностей. В рамках обмена мнениями стороны детально рассмотрели ход выполнения совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и промышленной сферах. Отдельной темой обсуждения стало укрепление традиционных культурно-гуманитарных связей, включая проведение совместных мероприятий в области науки, образования и искусства. Главы МИД также сверили часы по ключевым аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, подтвердив близость позиций сторон по вопросам обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. © TURKMENISTAN.RU, 2026