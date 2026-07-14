В Туркменистане началась приемная кампания в вузы и сузы

В Туркменистане стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны.

Приемная кампания будет осуществляться в стране в период с 13 июля по 24 августа, в рамках которой в Ашхабаде, городе Аркадаг и велаятах (областях) стартовал прием документов от абитуриентов. Далее последуют вступительные экзамены, которые будут проходить в местах расположения высших и средних профессиональных учебных заведений Туркменистана.

Порядок приема на учебу в вузы и профшколы содержит исчерпывающую информацию для абитуриентов о предлагаемых учебными заведениями специальностях, направлениях подготовки, необходимых документах для поступления, сроках их подачи, проведении вступительных экзаменов, а также адреса и контакты учебных заведений.

Старт приемной кампании в стране обеспечен на высоком организационном уровне. Работу на местах начала специально созданная Государственная комиссия. Госкомиссия призвана осуществлять организационно-методическое руководство приемом на учебу в вузы и профшколы страны и обеспечивать его проведение в установленном порядке.

Президент Туркменистана пожелал больших успехов молодежи, стремящейся поступить на учебу.

Президент отметил, что в нынешнем году будут открыты новые здания Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди. В данной связи было поручено надлежащим образом подготовиться к церемониям сдачи объектов в эксплуатацию и продолжить работу по совершенствованию деятельности этих высших учебных заведений.

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