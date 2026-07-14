На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 16 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 16 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 297 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Грузии закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, масло хлопковое, бязь суровая, пряжа хлопчатобумажная, ткань джинсовая и хлопчатобумажная, джинсовые палатки, очищенные отходы хлопкопрядения, а также бойлеры и керамические сантехнические изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, муку пшеничную, пряжу хлопчатобумажную, шелк-сырец и хлопок-волокно на общую сумму 128 миллионов 216 тысяч манатов.

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