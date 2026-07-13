В России подготовили дипломированного скульптора из Туркменистана

В Москве произошло событие, весьма важное для истории партнерства двух стран в сфере культуры. Впервые за несколько десятилетий в стенах одного из самых престижных мировых вузов, специализирующихся на подготовке мастеров изобразительного искусства, воспитан дипломированный скульптор из Туркменистана.

В Московском государственном академическом художественном институте (МГАХИ) имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств (РАХ) состоялась защита дипломных работ выпускников факультета скульптуры. В состав Государственной экзаменационной комиссии вошли академики РАХ и ведущие деятели искусств. Возглавила комиссию академик и вице-президент Российской академии художеств, известный искусствовед Татьяна Кочемасова.

Среди полутора десятка представленных работ комиссия особо выделила творческий успех молодого дарования из Туркменистана Тогрула Ярмамедова. Тогрул прошел полный курс обучения и готовил свои работы в мастерской народного художника России, действительного члена РАХ, профессора Александра Рукавишникова.

Представивший работу туркменского студента авторитетной комиссии московский скульптор и искусствовед Иван Балашов отметил сложность авторской задумки – собрать воедино разные пластические образы, объединенные общей исторической и национальной темой. «Наблюдая за Тогрулом не только на просмотрах, но и на выставочных пространствах, –отмечал рецензент, – не могу не отметить его предрасположенность к поиску индивидуальной пластической манеры вплоть до выработки своего языка, что уже заметно в этом дипломе и говорит о правильном направлении движения по лестнице изящного искусства».

В итоге мнение экзаменационной комиссии было единодушным – работа достойна отличной оценки. Новый дипломированный выпускник престижного московского вуза начинает свой самостоятельный творческий путь с красным дипломом «Суриковки». Поздравить выпускника с успешной защитой дипломного проекта приехали в Москву его дед – народный художник Туркменистана, знаменитый скульптор Клычмурад Ярмамедов и его отец – известный туркменский живописец Мамед Ярмамедов. Династия мастеров изобразительного искусства Туркменистана получила достойное продолжение.

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