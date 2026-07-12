Сердар Бердымухамедов поздравил хлеборобов с выполнением госзаказа

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил хлеборобов Туркменистана с выполнением госзаказа. С полей страны собрано более 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы.

Глава государства подчеркнул, что этот высокий рубеж был достигнут благодаря сплоченному и самоотверженному труду арендаторов, частных предпринимателей, механизаторов и ученых-аграриев, которые обеспечили выращивание и бережный сбор урожая. В послании отмечается, что государство продолжит создавать максимально благоприятные условия для продуктивной работы сельских тружеников, технической модернизации отрасли и планомерного повышения благосостояния семей, работающих на земле.

Нынешний трудовой успех хлеборобов обретает особую значимость, так как достигается в год празднования славного 35-летия независимости страны. Президент Сердар Бердымухамедов выразил твердую уверенность, что мастера-земледельцы не только завершат текущую кампанию без потерь, но и своевременно заложат прочный фундамент под богатый урожай будущего сезона, пожелав всем работникам сельского хозяйства крепкого здоровья и новых весомых успехов.

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