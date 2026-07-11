Президент Туркменистана принял представителя Сената США

Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената Соединенных Штатов Америки, сенатора от штата Монтана Стива Дэйнса, прибывшего в Туркменитан с визитом.

Поприветствовав гостя, президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные наилучшие пожелания президенту США. Пожелав также сенатору Стиву Дэйнсу успешного визита в Туркменистан, глава государства выразил уверенность, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию дружественных туркменско-американских отношений. Касаясь темы политико-дипломатического взаимодействия, глава государства отметил, что в последние годы между двумя странами ведется активный политический диалог.

Отмечался также динамичный характер взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Регулярно проводимые встречи способствуют обмену мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Одним из перспективных направлений двусторонних отношений является торгово-экономическая сфера. В данной области накоплен позитивный опыт многолетнего партнёрства с американскими компаниями. В этом контексте был отмечен значительный вклад делового совета «Туркменистан – США» в координацию экономических отношений.

В ходе встречи глава государства подтвердил готовность Туркменистана к сотрудничеству с США по таким ключевым направлениям, как топливно-энергетический комплекс, транспорт, финансовый и банковский секторы, передовые технологии и искусственный интеллект. Важной составляющей туркменско-американских отношений также является взаимодействие в области образования, науки и культуры.

В завершение встречи, подтвердив готовность Туркменистана к дальнейшему развитию долгосрочного многовекторного сотрудничества с США, президент Сердар Бердымухамедов пожелал сенатору Стиву Дэйнсу больших успехов в работе, а народу Соединенных Штатов Америки – мира и благополучия.

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