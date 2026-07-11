Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителем Сената США

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членом комитета по энергетике и природным ресурсам Сената Соединенных Штатов Америки, сенатором от штата Монтана Стивом Дэйнсом, прибывшим в Туркменистан с визитом.

Говоря о политико-дипломатических отношениях, Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что между внешнеполитическими ведомствами двух государств поддерживается активный диалог. В свою очередь сенатор Стив Дэйнс сделал акцент на активном взаимодействии двух государств в рамках ООН.

В ходе обмена мнениями о приоритетах туркменско-американского сотрудничества одним из основных направлений партнерства была определена торгово-экономическая сфера. В данном контексте констатировался большой вклад делового совета «Туркменистан – США» в реализацию экономического потенциала двух стран.

Как отмечалось, Туркменистан высоко ценит внимание и поддержку США в вопросах создания транспортно-транзитных коридоров по маршрутам Восток – Запад и Север – Юг, а также строительства перспективного для региона транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Констатировав наличие огромного потенциала для претворения в жизнь совместных проектов в научно-образовательной сфере, национальный лидер туркменского народа подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему сложению усилий, направленных на всестороннее расширение межкультурного диалога.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Стив Дэйнс пожелали друг другу крепкого здоровья, успехов в работе, а народам Туркменистана и США – мира и благополучия.

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