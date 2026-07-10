Сенатор США принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с сенатором США от штата Монтана Стивом Дэйнсом. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники с удовлетворением отметили последовательный характер политико-дипломатического диалога между Туркменистаном и США, подчеркнув важность поддержания регулярных контактов на различных уровнях. В данном контексте была особо отмечена значимость визитов на высшем уровне, придавших дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и укреплению конструктивного межгосударственного диалога.

Отдельное внимание стороны уделили развитию межпарламентского взаимодействия как действенного механизма укрепления взаимопонимания и расширения двустороннего партнерства. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере, а также возможности активизации сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики. При этом подчеркивалась важная роль Делового совета «Туркменистан – США» в расширении взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного диалога.

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