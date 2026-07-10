Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова, прибывшего в Туркменистан с визитом.

В ходе состоявшегося разговора собеседники отметили, что в настоящее время сотрудничество между двумя государствами успешно развивается по всем направлениям. Последовательно укрепляется политический диалог, расширяются торгово-экономические связи, реализуются совместные масштабные проекты. Подчеркивалась также важность предстоящей в этом году в Туркменистане консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Как отмечалось, проведение данного саммита в период председательства Туркменистана в СНГ будет иметь особое значение.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что недавний государственный визит в Азербайджанскую Республику стал важным этапом в развитии двусторонних отношений, а состоявшиеся в его рамках переговоры на высшем уровне открыли новые возможности для дальнейшего укрепления взаимодействия по различным направлениям.

Собеседники отметили ключевую роль Межправительственной туркменско-азербайджанской комиссии в реализации экономического потенциала. Данная комиссия выступает координирующим инструментом, способствующим диверсификации связей в сферах торговли, логистики, науки и техники, а также в других приоритетных областях.

Культурно-гуманитарная сфера является еще одной неотъемлемой частью межгосударственных отношений. В этой связи была отмечена необходимость дальнейшего расширения связей в сферах науки, образования и культуры, которые служат прочной основой для укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и братских народов обеих стран.

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