В Ашхабаде обсудили перспективы туркменско-азербайджанского партнерства

В Ашхабаде состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии Туркменистана и Азербайджана. С туркменской стороны в заседании принял участие заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседатель комиссии Нокергулы Атагулыев, с азербайджанской — министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, прибывший в страну с рабочим визитом.

В ходе обмена мнениями встречи стороны обсудили инициативу по созданию туркменско-азербайджанского Делового совета. Эта платформа рассматривается как важный инструмент для расширения экономического сотрудничества между двумя странами, укрепления деловых связей и диверсификации экспортных возможностей.

По итогам заседания был подписан протокол, предусматривающий укрепление партнерства между Туркменистаном и Азербайджаном в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, охрана окружающей среды и водное хозяйство.

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