Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация Туркменистана приняла участие в работе 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в Гааге (Нидерланды).

В рамках ежегодной сессии делегация приняла участвовала в параллельном мероприятии на тему «Парламентский диалог стран Центральной Азии как механизм укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами», посвященном вопросам укрепления межпарламентского диалога и регионального сотрудничества.

В ходе мероприятия делегация представила позицию Туркменистана относительно важности расширения межпарламентского взаимодействия как эффективного механизма продвижения конструктивного международного диалога, взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес.

В рамках ежегодной сессии состоялась встреча с туркменской делегации с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Туркменистаном и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Особое внимание было уделено значению последовательного проведения международных конференций в Ашхабаде, которые служат эффективной площадкой для продвижения диалога, укрепления доверия и обмена парламентским опытом. Стороны также обсудили комплексный региональный подход к дальнейшему развитию взаимодействия с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

© TURKMENISTAN.RU, 2026