Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром экономики Азербайджана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, прибывшим в Туркменистан с визитом.

В ходе беседы гость сделал акцент на том, что во время каждого визита в Туркменистан он становится свидетелем стремительного социально-экономического развития Туркменистана, и выразил искреннее восхищение архитектурным обликом столицы. Национальный лидер туркменского народа в свою очередь отметил важность неуклонно углубляющегося взаимодействия между двумя дружественными государствами на основе традиционных принципов взаимного уважения. Туркменистан и Азербайджан успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Регулярный диалог на высоком государственном уровне, придавая импульс углублению отношений между двумя странами, создает благоприятные условия для эффективного сотрудничества.

В этом контексте председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил значимость недавнего государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику и, пользуясь возможностью, ещё раз выразил признательность азербайджанской стороне за судно «Dostluk», переданное в дар туркменскому народу.

Национальный лидер туркменского народа сделал акцент на том, что организованно ведется подготовка к международному мероприятию «Мать-природа», которое запланировано к проведению в Туркменистане с 19 октября по 30 ноября текущего года совместно Фондом имени Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа и министр экономики Азербайджана, выразив уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений, обменялись пожеланиями крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе.

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