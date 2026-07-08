В Душанбе прошло заседание Таджикско-туркменского делового совета

В Душанбе состоялось второе заседание Таджикско-туркменского делового совета, в котором приняли участие руководители министерств, ведомств, а также более 35 делегатов от частного сектора, включая представителей 20 ведущих компаний Туркменистана. Встреча, прошедшая под совместным председательством глав торгово-промышленных палат двух стран Фарходшоха Рахмонализода и Мергена Гурдова, была направлена на практическую реализацию договоренностей высшего руководства двух государств о выводе экономического партнерства на качественно новый уровень.

Текущий уровень торгово-экономических связей пока не в полной мере отражает реальный потенциал государств. По итогам 2025 года объем внешнеторгового оборота между странами увеличился на 17 процентов, а за январь–апрель 2026 года товарооборот продемонстрировал стремительный рост, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основу туркменского импорта в Таджикистан составляют качественные нефтепродукты, пластмассы и строительные материалы, тогда как таджикская сторона экспортирует алюминиевые профили. Как отметил в своем выступлении Фарходшох Рахмонализода, ключевая задача Делового совета сегодня — содействовать дальнейшей диверсификации торговли и многократному увеличению взаимных показателей.

В свою очередь председатель ТПП Туркменистана Мерген Гурдов подчеркнул высокую заинтересованность туркменского бизнес-сообщества в эффективном использовании возможностей Делового совета. Крупные промышленные, химические и логистические компании Туркменистана стремятся к укреплению прямых контактов с таджикскими партнерами и готовы к реализации совместных инвестиционных проектов на территории Таджикистана.

В рамках отраслевых презентаций туркменская делегация подробно ознакомила участников с транспортным, логистическим и инвестиционным потенциалом своей страны. Таджикская сторона представила возможности свободных экономических зон, где для резидентов действует упрощенный налоговый режим, а также преференции государственной системы «единого окна» для поддержки иностранных инвесторов.

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