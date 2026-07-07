Туркменистан наращивает поток транзитных автоперевозок

Государственная таможенная служба Туркменистана сообщила, что за 6 месяцев текущего года через пункты пропуска на государственной границе Туркменистана был обеспечен грузооборот свыше 10,5 млн тонн, что на 10 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем внешнеторговых перевозок, включая экспорт и импорт товаров, увеличился на 6 процентов.

За указанный период через территорию страны транзитом было перевезено более 3,5 млн тонн грузов, что на 15 процентов больше по сравнению с прошлым годом. География транзитных потоков через страну расширилась до 94 стран.

Туркменистан усиливает свои позиции как важный транспортно-логистический узел региона благодаря поэтапной модернизации таможенной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий. Современные таможенные пункты, оснащенные передовыми инспекционно-досмотровыми комплексами, обеспечивают цифровой контроль на всех этапах перемещения грузов. Это позволяет значительно ускорить таможенные процедуры, повысить пропускную способность и сократить время оформления транспортных средств на границе, отмечает источник.

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