На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 30 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было зарегистрировано 30 сделок на общую сумму свыше 10 миллионов 81 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана и Узбекистана приобрели сжиженный газ, произведенный на предприятии государственного концерна «Туркменнефть». Предпринимателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана и Латвии были реализованы окрашенная пряжа, хлопковое масло, хлопковое волокно, хлопчатобумажная ткань, необработанный шелк, а также кислоты хлопкового соапстока.

Туркменские бизнесмены закупили для внутреннего рынка полипропилен, а также швейные изделия, хлопковое масло, хлопчатобумажную пряжу, необработанный шелк и отходы текстильного производства на общую сумму более 72 миллионов 634 тысяч манатов.

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