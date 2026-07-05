Состоялся визит национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Иран

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Исламскую Республику Иран, в рамках которого состоялись встречи с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом и председателем Исламского консультативного совета Мохаммадом Багером Галибафом.

Переговоры между национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Масудом Пезешкианом прошли во дворце «Сервестан» комплекса «Саадабад». В ходе встречи стороны, подтвердив готовность приложить совместные усилия для дальнейшего развития дружественных и братских отношений между двумя государствами по широкому спектру направлений в интересах туркменского и иранского народов, обменялись наилучшими пожеланиями.

Программа визита Гурбангулы Бердымухамедова предусматривала его встречу с председателем Исламского консультативного совета ИРИ Мохаммадом Багером Галибафом. Отметив, что одним из приоритетных направлений межгосударственных отношений является межпарламентское взаимодействие, собеседники подчеркнули необходимость укрепления контактов между парламентариями, активизации работы межпарламентских групп дружбы и регулярного обмена соответствующим опытом.

В рамках визита в Исламскую Республику Гурбангулы Бердымухамедов по просьбе иранской стороны ответил на вопросы журналиста Телерадиовещательной корпорации Исламской Республики Иран (IRIB). В ходе беседы отмечалось, что туркменско-иранские отношения, являющиеся образцом добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнерства, в настоящее время последовательно развиваются в различных направлениях. Два братских народа, веками живущие по соседству и связанные узами дружбы, объединены общими культурными и духовными ценностями, что служит прочной основой для наращивания двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Гурбангулы Бердымухамедов посетил мечеть Мосалла Имам Хомейни – место проведения траурной церемонии. Здесь состоялась церемония прощания с покойным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Отдавая дань уважения покойному и членам его семьи, Гурбангулы Бердымухамедов вознес Всевышнему молитвы об упокоении душ усопших.

По завершении программы визита в Исламскую Республику Иран национальный лидер туркменского народа направился в международный аэропорт Тегерана «Мехрабад» и отбыл на родину.

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