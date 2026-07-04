Выставка рассказала о традиционных ценностях туркмен

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка «Ребенок – связь поколений». Здесь представлены детские украшения, исторические фотографии, игрушки, а также кошельки XIX-XX веков, хранящиеся в коллекции музея.

Экспозицию дополняет национальная одежда для девочек и мальчиков: искусно вышитые головные уборы (тахьи), платья, халаты (бегресы), рубашки, а также обувь.

Старинная детская одежда, изготовленная кустарным способом, хранящая родительскую любовь и нежность, создают уникальный мир красок. Кроме того, на выставке представлены детские аксессуары, такие как банты, пояса, тюрбаны, а также браслеты, предназначенные не только для украшения, но и для защиты от сглаза, письменные принадлежности и др.

Эти экспонаты наглядно демонстрируют глубокую любовь к детям в культуре туркменского народа, раскрывают богатство старинной детской одежды и традиционных аксессуаров.

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