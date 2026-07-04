В МИД Туркменистана прошли туркменско-японские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Японии. Туркменскую сторону на переговорах возглавила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, японскую делегацию – специальный представитель Министерства иностранных дел Японии по вопросам Центральной Азии Ишикава Масаки.

В ходе встречи дипломаты детально обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и регионального взаимодействия. Стороны выразили обоюдную готовность и далее укреплять координацию действий в рамках авторитетных международных структур, в первую очередь ООН, в целях поддержания глобального мира и обеспечения устойчивого развития.

Отдельное внимание собеседники уделили практическому взаимодействию в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», подчеркнув значимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам совместных встреч и саммитов высокого уровня.

Перейдя к торгово-экономическому блоку вопросов, участники встречи детально рассмотрели ход выполнения совместных инвестиционных проектов. Собеседники отметили высокую динамику партнерства в таких сферах, как газохимическая отрасль, энергетика, а также транспортно-логистический сектор.

Наряду с экономическим вектором, стороны акцентировали внимание на важности углубления гуманитарных контактов. Собеседники высказались за продолжение эффективных обменов в области науки и образования, поддержку программ по изучению японского языка в Туркменистане, а также за дальнейшее расширение культурного диалога между народами двух стран.

В завершение консультаций стороны подтвердили неизменную приверженность всестороннему углублению партнерства и подчеркнули, что регулярные межмидовские встречи служат эффективным инструментом для выработки новых перспективных векторов взаимовыгодного сотрудничества.

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