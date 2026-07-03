Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Казахстана

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева, прибывшего в страну с визитом.

Отметив важность предстоящих в ходе визита руководителя внешнеполитического ведомства Республики Казахстан консультаций между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан, глава государства выразил уверенность, что его итоги послужат дальнейшему укреплению дружественных связей двух стран.

В контексте развития двусторонних отношений собеседники отметили значение деятельности Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. По общему мнению, работа комиссии, последнее заседание которой состоялось на днях в Астане, способствует раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества, а также дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций и совместных проектов. Важным вектором межгосударственного взаимодействия также является культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении особое место занимает сотрудничество по линии образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.

В завершение встречи, выразив уверенность в дальнейшем наращивании туркменско-казахстанских отношений в интересах народов двух стран, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев обменялись наилучшими пожеланиями.

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