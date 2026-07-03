Глава департамента Международной организации труда принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с директором Департамента международных трудовых стандартов Международной организации труда (МОТ) Коринн Варга.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, отметив, что взаимодействие с МОТ является важным направлением международного партнерства Туркменистана. В этом контексте, отмечено значение реализации Дорожной карты о сотрудничестве между Туркменистаном и МОТ на 2026 год.

Было подчеркнуто, что вопросы сотрудничества с МОТ входят в повестку Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Подтверждена приверженность Туркменистана выполнению обязательств, вытекающих из членства в МОТ.

Стороны также отметили позитивную динамику взаимодействия между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Бюро МОТ по вопросам деятельности трудящихся, направленного на развитие социального диалога и продвижение международных трудовых стандартов.

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