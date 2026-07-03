Студенты из Туркменистана проходят стажировку в России

Группа студентов Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади проходит интенсивную программу речевой практики по русскому языку. Участниками стажировки стали 18 студентов факультета русского языка и литературы, успешно прошедшие двухэтапный конкурсный отбор.

Учебная поездка организована в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Набережночелнинским государственным педагогическим университетом. Программа речевой практики подготовлена Набережночелнинским государственным педагогическим университетом при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Практика включает 72 академических часа интенсивной подготовки.

В ходе стажировки студенты принимают участие в лекционных и практических занятиях, посвященных современному русскому языку, русской литературе, культуре речи, истории русского слова, литературному краеведению и особенностям русской языковой картины мира. Занятия проводят преподаватели кафедры русской и татарской филологии Набережночелнинского университета. По завершении обучения участникам предстоит пройти итоговую аттестацию после чего им будут торжественно вручены сертификаты установленного образца.

Участие туркменских студентов в образовательной программе во многом способствует совершенствованию языковой подготовки студентов, расширению межвузовского взаимодействия, внедрению современных образовательных подходов, созданию дополнительных возможностей для профессионального роста будущих специалистов и повышению качества языкового образования в соответствии с современными международными стандартами.

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