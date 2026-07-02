В МИД Туркменистана прошел очередной раунд туркменско-казахстанских межмидовских консультаций

В стенах внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан. Дипломаты провели обзор ключевых векторов межгосударственного партнерства, выстраиваемого на принципах добрососедства и взаимного уважения.

В рамках политико-дипломатического блока констатирована высокая динамика двусторонних контактов, задаваемая главами двух государств. Особое внимание было уделено активизации межпарламентских связей как важнейшего инструмента общественной дипломатии. Министры дали высокую оценку механизму регулярных межмидовских консультаций, позволяющему оперативно координировать позиции.

Сфокусировав внимание на торгово-экономическом партнерстве, стороны наметили шаги по наращиванию объемов взаимной торговли и диверсификации структуры товарооборота. Сфера культурно-гуманитарных связей была рассмотрена через призму углубления традиционных контактов в области культуры, науки и образования.

Важной темой переговоров стало сотрудничество в водной сфере и по вопросам изменения климата. Стороны детально обсудили взаимодействие в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и сверили позиции по Каспийской проблематике.

В этот же день состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2027-2028 годы. Данный документ нацелен на систематизацию межведомственного взаимодействия и закрепление ключевых направлений партнерства.

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