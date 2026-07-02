В Ашхабаде состоялись переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе конструктивной беседы министры констатировали, что благодаря доверительному диалогу и взаимной политической воле глав двух государств туркменско-казахстанские отношения стратегического партнерства развиваются по восходящей линии. Дипломаты детально обсудили ход практической реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Стороны сделали особый акцент на укреплении политико-дипломатического взаимодействия. Была выражена обоюдная готовность к поддержанию регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках проведения двусторонних политических консультаций. Перейдя к блоку торгово-экономического сотрудничества, стороны выделили важность активизации связей в транспортно-логистической, энергетической и промышленной сферах. Была отмечена координирующая роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в диверсификации взаимного товарооборота и стимулировании инвестиционной активности.

В рамках обсуждения культурно-гуманитарного партнерства констатирована значимость углубления традиционных контактов в области науки, образования и культуры. Министры высказались за проведение совместных перекрестных культурных мероприятий, способствующих дальнейшему сближению и укреплению уз дружбы между братскими народами двух стран. По итогам переговоров была подтверждена нацеленность сторон на всестороннее расширение многопланового межгосударственного диалога.

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