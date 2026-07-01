В Туркменистане определились победители чемпионата по ралли-рейду

В Туркменистане состоялся чемпионат страны по ралли-рейду, объединивший лучших автогонщиков страны. Двухдневные соревнования развернулись на сложных и живописных трассах, пролегавших по территории Дашогузского и Ахалского велаятов.

Организаторами престижного первенства выступили Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту, Федерация автомобильного спорта страны, Министерство внутренних дел, а также Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Общая протяженность гоночной дистанции, проложенной через суровые участки пустыни Каракумы, составила 358 километров. Маршрут ралли-рейда был разделен на два ключевых скоростных этапа: протяженность первого спецучастка составила 181,32 км, второго — 61,43 км. В захватывающих гонках приняли участие экипажи, представлявшие Федерацию автоспорта страны, Министерство внутренних дел и Министерство автомобильного транспорта Туркменистана.

По итогам двух дней напряженной борьбы определились победители и призёры в общем зачете. Высшую ступень пьедестала почёта занял пилот Федерации автомобильного спорта Туркменистана Байрам Аннагулыев. Выступая на автомобиле Nissan Patrol, он преодолел сложнейшую трассу за 3 часа 39 минут и 56 секунд. Серебряным призером чемпионата стал представитель Министерства автомобильного транспорта страны Мердан Тойлыев, который на автомобиле Nissan Patrol финишировал с результатом 3 часа 46 минут и 1 секунда. Замкнул тройку призеров сотрудник Управления полиции Ахалского велаята Чарыяр Чарыяров, успешно преодолевший дистанцию на автомобиле Toyota Hilux ровно за 4 часа 2 минуты.

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