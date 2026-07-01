Министр иностранных дел Туркменистана провёл встречу с постоянным координатором ООН в Туркменистане

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, завершающим свою миссию в Туркменистане. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Туркменистаном и системой ООН, а также перспективы дальнейшего развития конструктивного сотрудничества в рамках реализации общих целей устойчивого развития.

Министр иностранных дел Туркменистана отметил значительный вклад постоянного координатора ООН Дмитрия Шлапаченко в укрепление партнерских отношений между Туркменистаном и системой ООН, а также в содействие реализации совместных программ и проектов, направленных на социально-экономическое развитие и достижение Целей устойчивого развития, пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и выразил уверенность в том, что его дальнейшая деятельность будет и впредь способствовать развитию международного сотрудничества.

В завершение встречи Дмитрий Шлапаченко выразил благодарность руководству Туркменистана за оказанное содействие и поддержку в период выполнения своей миссии в стране.

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