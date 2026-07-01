Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сердечно поздравив Героя-Аркадага с днём рождения и пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, турецкий лидер отметил огромный личный вклад председателя Халк Маслахаты в укрепление турецко-туркменских дружественных отношений, и, пользуясь возможностью, адресовал наилучшие пожелания Президенту Сердару Бердымухамедову.

Выразив признательность за теплые поздравления и добрые пожелания, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия и весомый личный вклад в развитие плодотворного партнерства между Туркменистаном и Турцией. Как подчеркнул Национальный лидер туркменского народа, взаимные визиты, встречи и переговоры на высшем уровне между главами государств играют важную роль в наращивании политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил турецкую сторону за последовательную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, инициатив, выдвигаемых на площадках ООН и других авторитетных международных структур. Говоря о взаимодействии в торгово-экономической сфере, председатель Халк Маслахаты с удовлетворением констатировал, что Турция всегда занимала ведущие позиции во внешнеторговых связях Туркменистана. Пользуясь возможностью, председатель Халк Маслахаты пригласил Президента Турции посетить с визитом Туркменистан в любое удобное для него время.

В завершение телефонного разговора председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Турецкой Республики адресовали друг другу пожелания крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности, а народам обеих братских стран – мира, благополучия и процветания.

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