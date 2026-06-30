Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко провели телефонный разговор

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности. Валентина Матвиенко также отметила его вклад в развитие российско-туркменских отношений и передала поздравления от президента России Владимира Путина.

Национальный лидер поблагодарил за теплые слова и передал наилучшие пожелания президенту России. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение стратегическому партнерству с Россией, а двусторонний диалог способствует укреплению связей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения.

Стороны также отметили ключевую роль отношений на высшем государственном уровне в развитии многопланового взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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