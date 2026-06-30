Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности на благо туркменского народа. Шавкат Мирзиеев особо отметил личный вклад Национального лидера в развитие двусторонних отношений между двумя странами, а также передал слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В ответном слове Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за теплые слова и подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение всестороннему развитию братских связей и стратегического сотрудничества с Республикой Узбекистан. По его словам, важнейшим условием углубления двустороннего взаимодействия является политический диалог высокого уровня, основанный на взаимном уважении, открытости и дружбе. Глава Халк Маслахаты выразил признательность узбекскому лидеру за личный вклад в укрепление уз дружбы между двумя государствами и народами.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии традиционно дружественных туркменско-узбекских отношений и пожелали мира, процветания и прогресса народам обеих стран.

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