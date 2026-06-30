Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Касым-Жомартом Токаевым

Состоялся телефонный разговор между Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Туркменистана. Глава Республики Казахстан также отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений между двумя братскими странами.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимном уважении, открытости и дружбе, является главным условием углубления двустороннего взаимодействия, и в этой связи выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами и народами.

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