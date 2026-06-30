На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 26 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 26 сделок на общую сумму свыше 58 миллионов 571 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Украины, Узбекистана закупили сжиженный газ (ГК «Туркменнефть»), а также автобензин марки ECO-93 производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии были реализованы пряжа хлопчатобумажная, хлопковое волокно, очищенное (рафинированное) хлопковое масло.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили ткань суровую на общую сумму 885 тысяч манатов.

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