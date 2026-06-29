Заседание Экономического совета СНГ прошло под председательством Туркменистана

В Москве состоялось 110-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств под председательством Туркменистана. В его работе приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров страны Ходжамурадом Гельдымурадовым.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития экономического сотрудничества государств СНГ участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на повышение эффективности многостороннего партнерства и реализацию совместных инициатив.

По итогам заседания был принят ряд решений, нацеленных на последовательное углубление экономической интеграции в СНГ. Очередное заседание Экономического совета СНГ намечено провести в сентябре 2026 года в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2026