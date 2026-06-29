Подаренный Азербайджаном танкер пришвартовался в туркменском порту

Нефтяной танкер «Достлук», переданный Азербайджанской Республикой в дар Туркменистану, прибыл в Международный морской порт города Туркменбаши. Церемония встречи судна прошла в торжественной обстановке.

Танкер был построен на Бакинском судостроительном заводе и преподнесен туркменской стороне в знак дружбы 22 июня, в ходе государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в торжественной обстановке вручил главе Туркменистана соответствующий сертификат. Выступая перед представителями средств массовой информации, президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил азербайджанскую сторону за переданное судно и особо отметил личный вклад президента Ильхама Алиева в укрепление двусторонних отношений.

«Мы принимаем это современное судно как символ братских отношений между нашими народами», – заявил глава государства, выразив уверенность, что танкер будет служить делу процветания двух стран и станет подтверждением успешного туркменско-азербайджанского сотрудничества.

Участники церемонии в Международном морском порту Туркменбаши отметили, что ввод танкера в эксплуатацию будет способствовать наращиванию объемов грузооборота и расширению международных транзитных грузоперевозок на Каспии.

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