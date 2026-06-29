Общенациональная Неделя культуры завершена в Туркменистане

Завершилась общенациональная Неделя культуры, проходившая в Балканском велаяте (области) Туркменистана. Церемония закрытия творческого форума совпала с торжествами по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – праздником, который широко отмечается в стране.

В заключительный день культурного форума его участники собрались у памятника Махтумкули Фраги в городе Балканабаде, где возложили цветы к подножию монумента, отдав дань памяти великому мастеру слова. Затем участники форума прибыли в здание «Белая юрта туркмен». Здесь состоялись церемония закрытия Недели культуры и концерт, посвященный празднованию Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

По завершении концертной программы представителям Дашогузского велаята был торжественно передан переходящий кубок как региону, который примет Неделю культуры в 2027 году.

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