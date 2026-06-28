Делегация Туркменистана приняла участие в международном политологическом форуме

Состоялся визит заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой в Республику Хорватия для участия в международном Дубровницком форуме на тему «Эпоха многополярности: много направлений, одно будущее». В форуме приняли участие высокопоставленные представители правительств и внешнеполитических ведомств более чем 30 государств, руководители и представители международных организаций, аналитических центров, академического сообщества и деловых кругов.

В ходе форума состоялись тематические сессии, посвященные вопросам формирования современной архитектуры международных отношений, устойчивого развития, промышленной трансформации, международной торговли и транспортно-логистического взаимодействия, энергетической безопасности, цифровизации и искусственного интеллекта.

Выступая на панельной сессии, Мяхри Бяшимова представила подход страны к вопросам укрепления культуры мира, диалога, взаимного уважения и доверия в международных отношениях. В ходе выступления был сделан акцент на конструктивности модели позитивного и постоянного нейтралитета Туркменистана и опыте, накопленном страной в деле продвижения международного сотрудничества.

В ходе визита М. Бяшимова провела двустороннюю встречу с Государственным секретарем по политическим делам Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватии Франо Матушичем. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркменско-хорватских связей по широкому спектру направлений.

Также состоялась встреча Мяхри Бяшимовой с заместителем министра иностранных дел Республики Болгарии Иванкой Ташевой. На встрече, дипломаты обсудили перспективы дальнейшего успешного развития туркменско-болгарских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Мяхри Бяшимова также провела встречу с Государственным секретарем МИД Сербии Невеной Йованович. В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили высокий уровень туркменско-сербского сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего развития связей между Туркменистаном и Сербией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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