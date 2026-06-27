Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Тепло поприветствовав друг друга, собеседники с удовлетворением констатировали высокий уровень взаимодействия между двумя странами на современном этапе. Президент Ильхам Алиев отметил значение состоявшегося недавно государственного визита в Азербайджанскую Республику президента Сердара Бердымухамедова. Данный визит стал важным этапом в истории традиционно дружественных двусторонних отношений, отметил Ильхам Алиев, выразив уверенность, что достигнутые в ходе переговоров договоренности придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Как подчеркивалось, достигнутые соглашения по итогам визита заложили прочный фундамент для дальнейшего углубления сотрудничества в торгово-экономическом, промышленном, транспортном секторах, в области сельского хозяйства, а также по линии здравоохранения.

Кроме того, отмечалось значение традиционно продуктивных отношений в таких сферах, как культура, наука, образование, спорт. Вместе с тем, с удовлетворением было констатировано, что проведение на высоком уровне Дней культуры Туркменистана в городах Баку и Гяндже, а также Дней культуры Азербайджана в городах Ашхабаде и Аркадаге – очередное свидетельство общности исторических корней двух народов, восходящих к огузам. Также состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам двусторонних отношений.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал дружественному народу Азербайджана благополучия, процветания. В свою очередь глава Азербайджана адресовал народу Туркменистана наилучшие пожелания.

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