Определены приоритеты туркменско-казахского сотрудничества на перспективу

В Астане состоялось очередное заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Туркменистаном и Республикой Казахстан.

В работе заседания приняли участие представители государственных органов и деловых кругов двух стран. Туркменскую делегацию возглавил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев, казахстанскую сторону - заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено, что благодаря последовательному развитию взаимовыгодного партнерства между двумя государствами наблюдается устойчивая положительная динамика в торгово-экономических отношениях. Существенный рост отмечается также в объемах взаимных поставок продукции.

На полях заседания комиссии состоялся туркменско-казахский бизнес-форум, объединивший представителей частного сектора двух стран. В мероприятии приняли участие около 40 ведущих компаний Туркменистана и более 100 представителей деловых кругов и институтов развития Казахстана. Kазахстанская сторона представила перспективные направления расширения торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию поставок продукции машиностроения, металлургии, строительной отрасли, фармацевтики и сельскохозяйственного производства.

Со своей стороны представители туркменского бизнеса подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерских связей с казахстанскими компаниями и реализации совместных проектов в приоритетных направлениях.

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