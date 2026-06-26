В Душанбе эксперты обсудили повестку саммита «Центральная Азия – Республика Корея»

В столице Таджикистана на платформе «Центральная Азия + Республика Корея» состоялось очередное совещание экспертов и аналитиков региона, организованное секретариатом Форума и Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. Первое такое заседание прошло ровно два года назад в Ташкенте.

Сегодня страны Центральной Азии и Республика Корея активно сотрудничают в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Важным направлением также становится налаживание и укрепление связей между членами экспертно-аналитического сообщества. За последние годы в рамках Форума «ЦА + Республика Корея» накоплен солидный опыт совместной работы, создающий прочную основу для эффективного взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Республика Корея изначально обозначили приоритетные векторы совместной деятельности в целях обеспечения социально-экономического развития и процветания всех участников формата.

В ходе нынешнего совещания подчеркивалось, что в совместном диалоге важное место должно быть отведено эффективному взаимодействию в сферах промышленности, инвестиций, технологий и телекоммуникаций, где Республика Корея имеет солидный опыт. В числе обсуждений участников форума – приоритетные направления сотрудничества, общие интересы и незадействованные возможности, включая взаимовыгодное партнерство между Центральной Азией и Республикой Корея в новой геополитической динамике, важность усиления научно-аналитической кооперации, налаживание постоянного диалога и обмена мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, формирование эффективных схем взаимовыгодного развития и перспективы многостороннего партнерства.

Выступившие на форуме представители туркменской делегации акцентировали внимание на том, что значимым условием для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений служат глубокие исторические и культурные связи, объединяющие народы государств, а также схожесть их базовых ценностей и нравственных ориентиров. В этом контексте подчеркивалась необходимость продолжения активного сотрудничества для развития многопланового диалога между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, основанного на взаимном уважении и обоюдной выгоде.

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