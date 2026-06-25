Делегация Туркменистана приняла участие в форуме развития Фонда ОПЕК

Делегация Туркменистана во главе с председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахымберди Джепбаровым приняла участие в форуме развития Фонда ОПЕК в Вене.

Форум, проводимый под девизом «Переход, который расширяет возможности нашего завтрашнего дня», объединяет представителей правительств, институтов развития и лидеров бизнеса со всего мира.

В рамках визита в Вену туркменская делегация провела встречи с президентом Фонда международного развития ОПЕК доктором Абдулхамидом Альхалифой, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Сувайди и президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым.

Участие туркменской делегации в форуме отражает продолжающееся взаимодействие страны с международными финансовыми институтами и институтами развития.

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