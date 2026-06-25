Туркменские законодатели изучают китайский опыт парламентаризма

Представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в семинаре «Повышение роли законодательных органов и укрепление сотрудничества Китай – Центральная Азия», организованном постоянным комитетом Общекитайского собрания народных представителей КНР для депутатов стран Центральной Азии в Пекине.

Целью семинара стало укрепление межпарламентских связей стран Центральной Азии и Китая, взаимный обмен мнениями в законодательной системе, обсуждение важных вопросов межрегионального сотрудничества, а также координация стратегий развития и продвижение взаимовыгодного, инклюзивного экономического сотрудничества с учетом тенденций современного развития мировой экономики.

Выступая на семинаре, представители Меджлиса Туркменистана отмечали, что благодаря усилиям глав двух государств. стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и КНР последовательно развивается и наполняется новым содержанием на основе взаимного уважения, доверия и равноправия. Было подчеркнуто, что организуемые на региональном уровне мероприятия, встречи, форумы семинары являются важной платформой для обсуждения конкретных направлений взаимовыгодного сотрудничества, укрепления межпарламентских отношений и новых подходов к развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.

Участники семинара, уделив особое внимание возрастающей роли парламентской дипломатии в обеспечении мира, стабильности и эффективного сотрудничества в регионе, отметили, что семинар, организованный на высоком уровне, создаёт широкие возможности для дальнейшего обмена опытом между странами в законодательной и парламентской деятельности.

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