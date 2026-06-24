Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев провели переговоры в Баку

Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику заложил прочный международно-правовой и экономический фундамент партнерства Ашхабада и Баку на долгосрочную перспективу. Переговоры, прошедшие в узком и расширенном форматах, подтвердили, что в условиях глобальной трансформации Евразии тесное взаимодействие Туркменистана и Азербайджана выступает стабилизирующим фактором для всего макрорегиона.

Центральное место в диалоге глав государств заняла проблематика Каспийского моря, рассматриваемая обеими странами как зона мира, добрососедства и стратегического партнерства. В данном контексте глава Туркменистана выдвинул инициативу провести в октябре 2026 года встречу высокого уровня прикаспийских государств в национальной туристической зоне «Аваза», а также призвал к консолидации усилий в рамках продвижения Каспийской экологической инициативы.

Ярким и глубоко символичным моментом визита стала торжественная церемония передачи Азербайджаном в дар Туркменистану нового нефтяного танкера «Достлук» («Дружба»), построенного на Бакинском судостроительном заводе. Судно было спущено на воду главами государств синхронным нажатием символической стартовой кнопки.

По итогам переговоров президенты Туркменистана и Азербайджана подписали совместное заявление, зафиксировавшее общие позиции по ключевым вопросам. Также в присутствии глав государств был заключен солидный пакет двусторонних соглашений, программ и меморандумов.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе государственного визита в Азербайджан посетил город Физули, где ознакомился с ходом строительства мечети. Главу Туркменистана в Физули встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фундамент мечети был заложен в октябре 2025 года в ходе XII саммита Организации тюркских государств в Габале. В церемонии участвовал Национальный лидер туркменского народа. Строительство ведется на средства Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Общая площадь комплекса составит более одного гектара. Мечеть будет украшена двумя минаретами высотой 40 метров каждый, высота главного купола достигнет 30 метров. Одновременно в ней смогут молиться 500 верующих.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов после осмотра Физули вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отбыл на автомобиле в Шушу. По прибытии в Шушу главы государств осмотрели строящийся жилой комплекс. Сердар Бердымухамедов также ознакомился с ходом строительства Шушинской мечети. Затем лидеры двух стран посетили фотовыставку, посвященную Гейдару Алиеву и Карабаху, после чего осмотрели исторические и культурные объекты города.

Для гостей были организованы показательные выступления азербайджанских всадников, ставшие настоящей презентацией карабахской породы лошадей. В знак уважения и символ нерушимой туркменско-азербайджанской дружбы Сердару Бердымухамедову был подарен скакун карабахской породы.

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