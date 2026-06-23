В Туркменистане проходит общенациональная Неделя культуры

В административном центре прикаспийской области Туркменистана – Балканабаде – стартовали мероприятия ежегодной общенациональной Недели культуры. Торжественная церемония начала праздника прошла в здании «Белая юрта туркмен».

На открытии прозвучало приветственное обращение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в котором отмечалась роль культуры и искусства в укреплении духовных ценностей общества и продвижении национального наследия на международном уровне.

В рамках церемонии торжеств состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств и творческих коллективов страны. В фойе «Белой юрты туркмен» была развернута выставка, включающая музейные экспонаты, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также книжные новинки.

В первый день культурного форума в Балканабаде прошла конференция для специалистов библиотечного и музейного дела, а также концерт мастеров искусств Ахалского велаята (области), Ашхабада и Аркадага.

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